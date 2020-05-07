شينكر: الحكومة استطاعت المضي قدمًا وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد

اشار مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركية لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد شينكر في تصريح تلفزيوني، الى ان ​لبنان​ يواجه تحديات كبيرة وواقع الامر أن ​الحكومة​ استطاعت المضي قدمًا وقدمت طلب المساعدة ل​صندوق النقد​، ونحن نعتبر بأن هذه خطوة إيجابية لكن العبرة بالتطبيق​​​​​​​.

وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستراقبها ​واشنطن​ لدعم خطة الحكومة وطلب المساعدة، لفت شينكر الى ان "ما نبحث عنه هو نوع الإصلاحات الهيكلية التي ستغير الطبيعة الأساسية لكيفية عمل ​الاقتصاد​ اللبناني​​​​​​​".