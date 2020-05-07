شينكر: الحكومة استطاعت المضي قدمًا وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد

اشار مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر في تصريح تلفزيوني، الى ان لبنان يواجه تحديات كبيرة وواقع الامر أن الحكومة استطاعت المضي قدمًا وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، ونحن نعتبر بأن هذه خطوة إيجابية لكن العبرة بالتطبيق.
وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستراقبها واشنطن لدعم خطة الحكومة وطلب المساعدة، لفت شينكر الى ان "ما نبحث عنه هو نوع الإصلاحات الهيكلية التي ستغير الطبيعة الأساسية لكيفية عمل الاقتصاد اللبناني".
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