ا ف ب: أكثر من 150 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، زهاء 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته "وكالة الصحافة الفرنسية" استنادا إلى معلومات رسمية اليوم الساعة 09,10 بتوقيت غرينتش.
وبإجمالي 150138 وفاة (من بين 1640799 إصابة)، تكون أوروبا أكثر القارات تضررا في العالم بالوباء الذي أودى بحياة 263573 شخصاً. وتسجل المملكة المتحدة أعلى عدد وفيات في أوروبا (30076)، تليها إيطاليا (29684)، وإسبانيا (26070) وفرنسا (25809).
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