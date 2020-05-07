ا ف ب: أكثر من 150 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في ​أوروبا​، زهاء 75% منهم في ​المملكة المتحدة​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​، وفق تعداد أجرته "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" استنادا إلى معلومات رسمية اليوم ​الساعة​ 09,10 بتوقيت غرينتش.

وبإجمالي 150138 وفاة (من بين 1640799 إصابة)، تكون أوروبا أكثر القارات تضررا في ​العالم​ بالوباء الذي أودى بحياة 263573 شخصاً. وتسجل المملكة المتحدة أعلى عدد ​وفيات​ في أوروبا (30076)، تليها إيطاليا (29684)، وإسبانيا (26070) وفرنسا (25809).