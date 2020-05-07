الصحة الإيرانية: 68 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 103135

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي في ​إيران​ كيانوش جهانبور، أنّ "إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في إيران بلغ 82744".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "وفاة 68 مصابًا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ"كورونا" في إيران لغاية اليوم، إلى 6 آلاف و486 حالة"، مشيرًا إلى أنّ "النتائج المخبريّة القطعيّة سجّلت منذ أمس الاربعاء لغاية اليوم الخميس 1485 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك فقد بلغ إجمالي المصابين على صعيد البلاد 103135 شخصًا، بينهم 2728 شخصا في وضع حرج". كما أعلن "إجراء 544 ألفًا و702 فحصًا مخبريًّا للكشف عن الإصابات بـ"كورونا".