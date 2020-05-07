القاضية غادة عون طلبت محاكمة كريدي بموجب مواد اساءة الامانة والاختلاس والاحتيال

طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، الظن في حق رئيس مجلس الإدارة السابق ل​كازينو لبنان​ ​حميد كريدي​ (المتواري عن الأنظار) والصادر في حقه مذكرة توقيف غيابية من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نديم الناشف، بناء على الإخبار المقدم من المحامي ​وديع عقل​، طالبة محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية، وذلك بموجب مواد إساءة الأمانة والإختلاس والإحتيال وقانون مكافحة تبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى 7 سنوات سجن.

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