أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي "تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 784 حالة".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين من كلّ من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220. في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1300 وفحصَي "كورونا" للمقيمين، و6748 فحصًا للوافدين عند الوصول".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 784 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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