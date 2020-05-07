عويدات طلب من وزارة الاشغال وضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية

طلب المدعي العام القاضي ​غسان عويدات​ من ​وزارة الأشغال​ تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية. كما طلب عويدات اتخاذ الاجراءت اللازمة لتحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل ​الدولة​ تحقيقاً للايرادات لجهة دفاتر الشروط والبت فيها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ للأماكن السكنية المفترض إخلاءها والعمل على انقاذ كل ما ورد في محضر الاجتماع المشترك المشار اليه والمرفق نسخة عنه.

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