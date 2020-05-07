أكثر من 150 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

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باريس: تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9,10 ت غ.

وبإجمالي 150138 وفاة (من بين 1640799 إصابة)، تكون أوروبا أكثر القارات تضرراً في العالم بالوباء الذي أودى بحياة 263573 شخصاً. وتسجل المملكة المتحدة أعلى عدد وفيات في أوروبا (30076)، تليها إيطاليا (29684)، وإسبانيا (26070) وفرنسا (25809).

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