تسرب غاز في الهند يقتل 8 ويصيب المئات

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Getty Images مئات نقلوا إلى المستشفيات بعد تسرب الغاز من مصنع كيمياوي

توفي ثمانية أشخاص على الأقل، ونقل مئات آخرون مرضى إلى المستشفيات، بعد حدوث تسرب غاز في جنوب الهند.

ووقعت حادثة التسرب في مدينة فيسكابتنام في ولاية أندرا براديش، وقيل إن مصدر الغاز هو مصنع "إل جي بوليميرز" الكيمياوي.

ويقول الأطباء إن "مئات" من الناس نقلوا إلى المستشفيات، ويشكو كثير منهم من شعور بالحرقان في أعينهم، ومن صعوبة في التنفس.

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وقد يعود سبب الحادثة، التي وقعت في حوالي الساعة 03:00 من فجر اليوم، بحسب التوقيت المحلي، إلى الإهمال، بحسب ما يقوله مسؤولون.

وبدأ التسرب في المصنع عند إعادة افتتاحه للمرة الأولى منذ 24 مارس/آذار، حينما طبقت الهند الإغلاق التام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الصناعات في الولاية، غوتام ريدي، لبي بي سي إنه يبدو أن إجراءات السلامة والقواعد المعمول بها لم تتبع عند إعادة افتتاح المصنع.

ومع انتشار الغاز، أخذ السكان في الفرار من المنازل في رعب. وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أغمي عليهم، وآخرين سقطوا مغشيا عليهم.