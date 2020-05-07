سفير الاتحاد الأوروبي في الصين: تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين غير مفيد

بكين (رويترز) - قال نيكولا شابي سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين يوم الخميس إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يسبب مشاكل لجميع الأطراف ولا يساعد التعاون الواسع المطلوب لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف شابي خلال إفادة للصحفيين بأن الصين يتعين أن تتحرك لتهدئة التوتر وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية لتجنب تضرر سلاسل الإمداد العالمية والشقاق بين أكبر اقتصادين في العالم ومنعا لترسيخ الحماية التجارية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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