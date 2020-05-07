شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدراسة استثمارات قطاع الاتصالات والجدوى الاقتصادية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات لبحث أسباب الخسائر فى عدد من قطاعات الاتصالات، ودراسة حجم الاستثمارات المالية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات، مدى الجدوى منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج وروية مستقبلية لهذه الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.

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وأوصى سالم بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط وهيئة البريد لدراسة الفجوة الشديدة فى إيرادات البريد السريع حيث حققت الهيئة فى 30 يونيو 2019 إيرادات بلغت نحو 69 مليون جنيه فى حين حقق القطاع الخاص لنفس الخدمة 3.1 مليار جنيه، مطالبا بالوقوف على أسباب ذلك الفرق الكبير ووضع مقترحات للعلاج، خاصة وأن لجنة الحسابات الختامية كانت قد أوصت بذلك إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.