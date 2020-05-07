شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة البرلمان: تسليط CNN الضوء على قناة السويس أكبر دعاية لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقرير المصور الذى نشرته شبكة CNN العالمية وسلطت فيه الأضواء على قناة السويس، باعتبارها أهم الممرات المائية الاستراتيجية فى العالم، التى تعتبر طريق شحن حيوى لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا لأكثر من مائة وخمسين عاما، وأنه تم إطلاق وتنفيذ خطة طموحة لتطوير، وتحديث وتوسعة القناة فى عام 2016 بطول 35 كم، الأمر الذى ضاعف عدد السفن التى تمر بها بأنه شهادة مهمة وتمثل أكبر دعاية لهذا المشروع العملاق الذى يرجع الفضل الأول فيه للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد التقرير على أهمية المنطقة الحرة الاقتصادية العملاقة التى تم إنشاؤها والتى تهدف إلى جذب الكثير من الصناعات والمستلزمات من جميع أنحاء العالم، مستفيدة فى ذلك من حركة المرور المتزايدة بالقناة خاصة وأنها توفر الكثير من الوقت ومنخفضة التكاليف سيكون له دوره الكبير والإيجابى فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المنطقة خاصة أن التقرير أكد أيضا شركة "DP" العالمية التى تدير الميناء الأكبر فى قناة السويس- والذى يقع فى المدخل الجنوبي- يبلغ حجم استثماراتها 1.6 مليار دولار.

وشدد على أنه يعد إنجازا كبيرا خاصةً وأن هذا الميناء لم يكن مستغلاً اقتصادياً من قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية وأن تطوير هذا الميناء بجانب مشروعات تحديث وتوسعة قناة السويس قد ساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى لمصر.