شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" ترصد تراجع إيرادات البريد السريع بالهيئة القومية عن القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظاتهم على مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/2021، حيث شهد اجتماع اللجنة المُنعقد اليوم تساؤلات حول أسباب تراجع إيرادات قطاع البريد السريع مقارنة بالقطاع الخاص، وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "لماذا تتراجع الأرباح طالما الموازنة تم وضعها قبل جائحة كورونا، وما هو سبب الفرق فى الأرباح بين القطاع العام وقطاع البريد الخاص".

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، معرفة سبب الفجوة بين أرباح قطاع البريد السريع مُقارنة مع القطاعين الخاص والعام، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط لدراسة أسباب الفجوة بين إيرادات الهيئة وإيرادات القطاع الخاص، على أن تضع هذه اللجنة مقترحاتها لتعظيم موارد الهيئة وتبلغ المجلس بها خلال شهر.

وتساءل "سالم"، عما تم تنفيذه من توصيات لجنة الخطة بشأن هيئة البريد والتى صدرت عنها العام الماضى، قائلا: "هل تم تشغيل هذه اللجنة التى تم اقتراحها وهل تم تفعيل دورها أم لا".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.

ومن ناحيته، قال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، إن السبب الرئيسى فى تراجع إيرادات الهيئة مُقارنة بالقطاع هو مراعاة قطاع البريد السريع بالهيئة القومية للبريد للبعد الاجتماعى ودعم المواطنين، ما ينعكس بالتالى على الأرباح التى يُحققها القطاع.

وبدوره قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الهيئة القومية للبريد لديها إمكانيات ضخمة مكاتبها منتشرة على مستوى الجمهورية وتحتاج لبذل الجهود للاستفادة من هذا القطاع، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من قطاع البريد فى تمويل المشروعات الصغيرة خاصة وأن ثقافة المواطنين فى التعامل مع البريد لصغار المودعين يكون أسهل، مطالبا بوضع استراتيجية جديدة للهيئة تحقق استفادة حقيقية بهذا الكيان العملاق.