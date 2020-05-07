شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة ترصد ارتفاع نفقات الدعاية والإعلان بالبريد 22.4 مليون جنيه فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظاتها على مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/2021، وتساءلت عن أسباب زيادة مخصصات الإنفاق على الدعاية والإعلان فى مشروع موازنة هيئة البريد من 4 ملايين جنيه فى موازنة 2014/2015 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى 2020/2021.

ومن جانبه، أكد عبده علوان، رئيس هيئة البريد، أن زيادة المبلغ من 4 ملايين فى 2014 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى الجديد يرجع إلى وجود منتجات جديد وتعاقدات مع وسائل إعلان مختلفة.

كما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن خسائر فرق العملة، حيث إن المبلغ فى موازنة العام الجارى 2019/2020 كان 7 ملايين جنيه، وفى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 بلغت 31 مليون جنيه.

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ومن جانبه، طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من عبده علوان، رئيس هيئة البريد بإعداد مذكرة حول فرق العملة وتسليمها للجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.