شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعتمد "بحث مبتكر" لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمكافحة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت أكاديمية البحث العلمي اعتماد "مشروع مبتكر"، مقدم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ضمن (برنامج طبق فكرتك) بمشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى الجمهورية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن اعتماد أكاديمية البحث العلمى لهذا المشروع البحثى المبتكر المقدم من الجامعة، يؤكد تفوق الجامعة فى مجالات البحث العلمى وخاصة فى المشروعات البحثية التى تستهدف فى المقام الأول إيجاد حلول علمية للمشكلات التى تواجه المجتمع وفى مقدمتها ازمة فيروس كورونا، وأشار العزازى إلى أن هذا الالتزام من جانب الجامعة يتم بتوجيه ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف تشجيع مجالات البحث العلمى.

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وقالت د. رانيه الجوهري عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا المشروع المقدم من المركز ممثلاً للجامعة فى هذا المشروع، الذى تشرف عليه أكاديمية البحث العلمى، يعد انعكاساً طبيعياً للدور المنوط بالمركز، والذى يتمثل فى المساهمة فى طرح حلول علمية لما يواجه المجتمع من مشكلات فى مختلف المجالات.

وكان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قد أعلن عن المشروعات التى تم اعتمادها فى المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" للمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمد مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لمقترحات بحثية مبتكرة تقدم حلولا علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد من بينها البحث المبتكر المقدم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقدم لتلقى المقترحات الابتكارية من يوم 22 مارس وحتى2 ابريل 2020 ، وتقدم الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد 560 مقترح ابتكارى من جامعات ومراكز بحثة وشركات خاصة وأفراد، حيث قدمت الجامعات المصرية 52.5% من هذه المقترحات والمراكز البحثية 20% والجهات الخاصة والأفراد حوالي 28.2 % من إجمالي المتقدمين. وقد احتلت الجامعات المركز الأول في المقترحات المقبولة والفائزة بالدعم حيث تم قبول عدد 35 مقترح بنسبة 60 % من المقترحات المقبولة ، بينما الجهات الخاصة والأخرى فازت بالمركز الثانى بعدد 12 مقترح ابتكارى ، اما المراكز البحثية فقد احتلت المركز الثالث بعدد 11 مقترح مقبول.