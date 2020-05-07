شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: موازنة قطاع الاتصالات لا تقل أهمية عن موازنتى الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تقل أهمية عن موازنتى قطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "لذلك لابد من النظر إلى موازنة هذا القطاع بعين الاعتبار والأهمية".

ومن ناحيته استعرض المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021 والبالغة 17 مليار جنيه، موضحا أن التمويل الذاتى فيها لا يتعدى 1.25 مليار جنيه، لافتا إلى أن باقى المبلغ يأتى من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح هندى، أن هناك جهودا كبيرة تُبذل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تحركات للبحث عن مزيد عن الدعم البديل والتمويل الذاتى للنهوض بهذا القطاع الهام، وطالبه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إرسال مذكرة للجنة خلال 48 ساعة بالاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.