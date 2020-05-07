شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل مبادرة تحدى الخير بتوزيع شنط غذائية للأسر المتضررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تواصل تسليم مواد غذائية للمحافظات، فى إطار مبادرة "تحدى الخير" التى أطلقته لتوزيعها على الأسر المتضررة من أزمة كورونا.



واستقبل إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو مجلس أمناء التنسيقية، مجموعة من المواد الغذائية من مبادرة "تحدى الخير" لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم التوزيع على الأسر المتضررة من أزمة كورونا فى نزلة السمان وقرية سقارة بمحافظة الجيزة.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى فيه أيضا لجنة التدريب والتطوير بالتعاون مع لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أولى فعاليات التدريب عن بعد، وذلك بتنظيم ورشة عمل تفاعلية عن فن كتابة المقال والذى يعد أحد الوسائل الإعلامية للتعبير عن الرآى و تقديم وجهات النظر وطرح وتحليل القضايا والأحداث على الرآى العام .

وتم تنظيم الورشة على يومين بمشاركة مجموعة من أعضاء التنسيقية وتناولت الورشة الأولى فن كتابة المقال وعناصره والورشة الثانية انواع و تصنيف المقال بالأضافة لمناقشة مجموعة من مقالات الأعضاء المشاركين فى الورشة .