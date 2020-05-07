محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات: كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتي ذلك دعما للمشروع القومي للإنتاج الحيواني والذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على تخصيص أراضي بـ5 محافظات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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