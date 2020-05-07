الحكومة توافق على تخصيص أراضي بـ5 محافظات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات: كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويأتي ذلك دعما للمشروع القومي للإنتاج الحيواني والذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.