لمدة 3 أشهر.. تأجيل سداد الأقساط المستحقة على شباب الخريجين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، تأجيل سداد أقساط قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين، لمدة 3 أشهر، ابتداءً من 1 مايو الجاري وحتى 30 يوليو 2020، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن القرار جاء للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة، واتساقًا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بإرجاء سداد الأقساط المستحقة على المقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر، وأيضًا تأجيل القروض الخاصة بمبادرة مشروعك لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.