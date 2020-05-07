افتتاح وحدة تحليل الـ pcr الخاص بمرضى كورونا بحميات بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العمل بوحدة PCR. Covid-19، بمعمل حميات بنها بإشراف إدارة المعامل المركزية بالمحافظة. وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد زيرة الصحة والسكان، وبتعليمات الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتيسير على مواطني القليوبية في التصدي لوباء كورونا المستجد.

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