أسلحة بيضاء وشوم.. السيطرة على مشاجرة سوق الفلكي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر: سيطرت قوات الشرطة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الباعة والتجار بسوق الفلكي بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات على أماكن عرض البضاعة أمام المحال. تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق شعبي بمنطقة الفلكي، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى السوق المشار إليه. Advertisements جرى فض المشاجرة والقبض على 10 أشخاص، بحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، فيما يجرى حصر التلفيات والأضرار بالمحال التجارية. وتبين من التحريات نشوب المشاجرة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثر خلافات على أماكن عرض البضاعة داخل السوق، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء. حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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