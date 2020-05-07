بالصور- "إخوات في الخير".. 4 أشقاء يدشنون مبادرة لمساعدة أبناء قريتهم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تضم قرية الروس خليج بحري، التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، عددًا كبيرًا من العمالة غير المنتظمة، والأسر الأكثر احتياجًا، ومع تفشي فيروس كورونا، دشن 4 أشقاء من أبناء القرية مبادرة لمساعدة المحتاجين.

صالح عشوش، قائد فريق العمل التطوعي في مبادرة الأشقاء، قال إنه بدأ بعمل قائمة بـ 125 أسرة من أبناء القرية، ضمت عمالة غير منتظمة، وأرامل، وأيتام، وشارك العديد من أهل الخير في دعم المبادرة.

اتفق صالح، وأشقائه "حسان، وعبد الحميد، وعاطف"، على توفير خضراوات، وسلع غذائية، وملابس، بعدما أجروا بحثًا عن احتياجات أبناء القرية من الأسر التي جرى حصرها، ومع الأستمرار في تنفيذ أساس المبادرة جرى توصيل احتياجات تلك الأسر إلى منازلهم، حفاظًا على آدميتهم.

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حسان الشقيق الأكبر لصالح، قال إن فاعلة خير شاركت في المبادرة بدعمها بمبلغ 6 الآف جنيه، جرى منحها لعدد 60 أسرة، بواقع مبلغ 100 جنيه لكل أسرة.

أما الشقيق الثالث عبد الحميد، فأشار إلى أن المبادرة شملت تنظيم المواطنين أمام المخابز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب استمرار العمل بتوفير احتياجات الأسر وتوصيلها إلى منازلهم.

أما الشقيق الرابع فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الرغم من ذلك قرر المشاركة في المبادرة، وعمل على تعقيم عددًا من منازل القرية وشوارعها.