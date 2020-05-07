ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بمنطقة حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الامنية القبض على شخصين بحوزتهما ٢ مليون قطعة العاب نارية.

البداية عندما تمكن المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط تاجر لعب أطفال، مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" مُحمل عليها عدد (60) كرتونة بداخلهم 30 ألف صاروخ بقصد الاتجار.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل "له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطه، وبحوزته مليون صاروخ "ألعاب نارية" مليون "بمبة" مختلفة الأحجام والأنواع)، وبمواجهته أمام اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.