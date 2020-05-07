معهد ألماني يعلق مؤتمراته المنتظمة عن كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات تعليق مؤتمراته المنتظمة عن وباء كورونا بشكل مبدئي.
وقال لارس شاده، نائب رئيس المعهد، الخميس، إنه سيتم عقد هذه المؤتمرات مستقبلًا إذا كان هناك داعٍ لهذا.
يأتي ذلك في ظل تراجع أعداد الإصابات منذ فترة طويلة،
وأضاف شاده أن إدارة المعهد هي التياتخذت قرار تعليق عقد المؤتمرات المنتظمة، مشيرًا إلى إمكانية الرجوع إليها مرة أخرى في حال عاودت حالات الإصابة زيادتها.
كان المعهد يعقد هذه المؤتمرات يوميا في بداية الجائحة للرد على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، ومؤخرا صار المعهد يعقد هذه المؤتمرات مرتين أسبوعيا.
وقد قوبل القرار بانتقادات من العديد من الصحفيين على تويتر وخلال استطلاع آرائهم.
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