تراجع معدل الإصابات بكورونا في النمسا

أعلن وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، عن تراجع عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا في البلاد إلى 1445 شخصًا في النمسا، حيث سجلت الزيادات اليومية للإصابات 68 إصابة أمس بنسبة 0.4 في المائة.



قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن

إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 15 ألفًا و652 حالة فيما تعافى أمس 59 شخصًا وتوفى شخص واحد.

وأشار وزير الصحة إلى أنه يوجد 418 حالة تخضع للعلاج في المستشفيات منهم 92

حالة في وحدات العناية المركزة.

وأضاف أنشوبير أن الوضع العام لا يزال مستقرًا و"يعكس تقريبًا الوضع الذي كان لدينا في الأسبوعين الماضيين"، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 609 حالات.

وذكر الوزير أن الحالات الأكثر نشاطًا لا تزال في فيينا بنحو 579 حالة تليها ستيريا 301 والنمسا السفلى بـ198 وتيرول بـ139 حالة.