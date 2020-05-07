رغم زيادة إصابات كورونا.. باكستان ترفع إجراءات الإغلاق العام

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه سيجري رفع إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا، يوم السبت، رغم أن زيادة حالات الإصابة في البلاد.
والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن.
وقال إن القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء
وتابع "خان" في خطاب بثه التليفزيون،اليوم: "قررنا إنهاء هذا الإغلاق الآن.. نعرفأننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى (الإصابات) تصاعدا، لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه".
وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة خمسة أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة.
وسجلت اليوم الخميس أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بلغت 1523 حالة.
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