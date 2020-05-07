الإمارات تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 165 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد لـ165 حالة.
وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت
وأشارت إلى تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بالفيروسليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16240 حالة، لافتة إلى أن 213 مصابًا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3572
وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 33000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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