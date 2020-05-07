الأسد يعلن تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى 19 يوليو المقبل

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية السورية عبر "تويتر" فإنه "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، فقد أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
وكان الرئيس السوري، أصدر في مارس الماضي مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 13 أبريل، إلى 20 مايو، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ويعد التأجيل اليوم هوالثاني.
وقد أجازت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، في 8 أبريل الماضي، إصدار مرسوم بتأجيل انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في حال استمرار ظروف البلاد على حالها بسبب تفشي فيروس كورونا.
واتخذت الحكومة السورية أمس الأربعاء حزمة جديدة من الإجراءات التي خففت من القيود المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا وأبقت على أخرى، في وقت أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم بلغت 45، شفيت منها 27، وتوفي 3.
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