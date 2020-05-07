كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة في إندونيسيا، للصحفيين اليوم الخميس، بأن البلاد أبلغت عن 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 12776.

وتوفي خمسة وثلاثون شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 930، وهو أعلى عدد من الوفيات في شرق آسيا خارج الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وحتى اليوم الخميس، تم اختبار 96717 شخصًا وتعافي 2381 شخصًا.

وقد صرحت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسي، يوم الأربعاء، بعد تأجيل الانتخابات الإقليمية وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، بأن الفيروس أعاد جهود إندونيسيا لاستئصال الفقر بعقد من الزمن.

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وأبلغت وزيرة المالية، البرلمان، أن مليوني شخص فقدوا وظائفهم في الأسابيع الستة الماضية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت "إندراواتي": "إن كل إنجازاتنا في تخفيض معدل الفقر بين 2011 و 2020 تم عكسها".

وأضافت "إندراواتي"، أن: "السلطات توقعت أن تصل حالات الإصابة بالفيروس إلى ذروتها في أواخر مايو وتتضاءل في الشهر التالي، إذا نجحت البلاد في تجنب موجة ثانية. النزوح السنوي في نهاية شهر رمضان، والذي يصادف هذا العام في أواخر مايو، عاد الكثيرون منذ ذلك الحين إلى بلداتهم وقراهم في جميع أنحاء البلاد".