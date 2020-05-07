كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات وإمدادات طبية إلى زيمبابوي لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، أنها أرسلت طائرة مساعدات تضم 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف جاسم محمد مبارك القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي، أن المساعدات سيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القاسمي: "تتشرف دولة الإمارات بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء (كوفيد-19). إن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي، لتلبية احتياجاتهم الفورية، ما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة".

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وأضاف القاسمي، أن دولة الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكاً مهما، وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وكانت دولة الإمارات، قد قدمت أكثر من 448 طنًا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.