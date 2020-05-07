كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحقيق أسترالي يكشف علم الكاردينال جورج بيل بالاعتداء الجنسي على الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تحقيق حددته الحكومة الأسترالية في الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسات أخرى أن أمين الخزانة السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل كان على علم بالاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل كاهنين على الأقل في السبعينيات والثمانينيات وفشل في اتخاذ خطوات لعزل الكهنة.

تم إصدار الأجزاء التي تم تصحيحها سابقًا من تقرير اللجنة الملكية، والتي صدرت لأول مرة في أواخر عام 2017، اليوم الخميس، بعد تبرئة "بيل" الشهر الماضي في خمس تهم بالاعتداء الجنسي على اثنين من الغلمان المراهقان في التسعينيات عندما كان رئيس أساقفة ملبورن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال تقرير اللجنة الملكية حول الاستجابات المؤسسية للاعتداء الجنسي على الأطفال، إن "بيل" كان على علم بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة بحلول السبعينيات.

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وقالت اللجنة، أقوى منتدى للتحقيق العام في البلاد: "نحن راضون أيضًا أنه بحلول عام 1973 لم يكن الكاردينال بيل مدركًا للاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل رجال الدين فحسب، بل إنه قد درس أيضًا تدابير لتجنب المواقف التي قد تثير الشائعات حول ذلك".

لم تنظر اللجنة في ادعاءات إساءة محددة ضد "بيل"، لكنها ركزت على ما إذا كان هو وقادة الكنيسة الآخرين في أستراليا على علم بآلاف حوادث إساءة المعاملة التي يرجع تاريخها إلى السبعينيات وما فعلوه لمعالجة هذه القضايا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

خلال تلك الفترة، ترقى "بيل" من كاهن في أستراليا الإقليمية ليصبح رئيس أساقفة ملبورن، ثم رئيس أساقفة سيدني.

كان أمين خزانة الفاتيكان السابق، أكبر رجل دين كاثوليكي في جميع أنحاء العالم يسجن بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقد أُطلق سراحه في أبريل بعد ما يزيد قليلاً على عام في السجن، عندما ألغت المحكمة العليا في أستراليا إدانته بحجة عدم وجود أدلة كافية تفوق الشك المعقول.