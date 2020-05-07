كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت روسيا في بيان، اليوم الخميس، انها سجلت ارتفاعا قياسيا يوميا في حالات الاصابة بالفيروس التاجي، حيث سجلت 11232 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

على كل ما قيل، شهدت روسيا 177.160 حالة رسمية من فيروس كورونا، و1625 حالة وفاة.

وضعت الحكومة الروسية إجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 12 مايو، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن هذه الإجراءات قد يتم تمديدها وتعزيزها في بعض مناطق البلاد.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الروسية، 10581 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة رسميًا إلى 145268، وفقًا لمقر الدولة في التصدي للفيروس الجديد.

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هذا الرقم هو ثاني أعلى عدد من الحالات التي شهدتها روسيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الوباء.

حتى الآن، تم تسجيل 1،356 حالة وفاة وشفاء 18095 مريضا في روسيا. وطبقًا لبيانات المقر، فإن ما يقرب من نصف الحالات المسجلة في الأسابيع الماضية كانت بدون أعراض. تمثل موسكو أكثر من نصف جميع حالات فيروس كورونا في البلاد.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تدوينة على الإنترنت يوم السبت أنه على أساس "فحص مجموعات سكانية مختلفة"، من المحتمل أن يكون 2 ٪ من جميع سكان المدينة مصابين بالفيروس.

وفقًا للبيانات الرسمية، هناك 12.7 مليون شخص في موسكو، 2 ٪ منهم تقريبًا 254،000 شخص.

