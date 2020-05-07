كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تتهم "بومبيو" بالكذب بشأن معالجتها لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت السلطات في الصين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالقول الكذب لتستر آخر في هجماته المستمرة ضد بكين بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاءت هذه التصريحات من قبل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، التي أكدت مجددًا أن بكين كانت شفافة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وأن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها ضد الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وقالت "هوا"، أيضًا، ردا على سؤال حول قرار وزارة الخارجية بتأجيل تقرير للكونجرس لتقييم ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية من الصين لمواصلة تلقي معاملة خاصة من الولايات المتحدة، إن بكين تعارض تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية،

تتهم الولايات المتحدة بكين بسوء التعامل مع تفشي المرض.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن التقرير سوف يتأخر "لمراعاة أي إجراءات إضافية" تؤدي إلى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في أواخر مايو.