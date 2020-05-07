كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان: يمكن رفع حالة الطوارئ في بعض المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، إنه يمكن رفع حالة الطوارئ في اليابان بشأن الفيروس التاجي الجديد في وقت مبكر في بعض مناطق البلاد التي شهدت انخفاضات في الإصابات الجديدة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال نيشيمورا في مؤتمر صحفي إنه من المحتمل أن يتم رفع حالة الطوارئ لبعض المناطق في 14 مايو تقريبًا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مدد رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 31 مايو.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تأكيد 218 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 15769 إصابة.

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وبحسب وزارة الصحة اليابانية، لقي 18 شخصًا مصرعهم يوم الأحد بسبب الفيروس، ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى 523.

وشملت الأرقام 712 حالة و13 حالة وفاة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.

أبلغت طوكيو عن 91 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات. سجلت العاصمة اليابانية حتى الآن 4568 حالة و145 حالة وفاة.