كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد الألماني يتعهد بمنع بيع شركة طيران لوفتهانزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بأن تضيف الحكومة الإبقاء على شركة الطيران لوفتهانزا الرائدة في ألمانيا وسط جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 الحالي.

وقال الوزير لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس: "لوفتهانزا، مثل الشركات الأخرى، جزء من الفضة الخاصة باقتصادنا. ولهذا السبب سنمنع بيع هذا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وتعهد وزير الاقتصاد أيضًا، بأن الحكومة "ستدافع عن نفسها" ضد المستثمرين الأجانب الذين يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على أسعار مساومة للشركات الألمانية الشهيرة والمعروفة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "دير شبيجل"، أن لوفتهانزا تسعى للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو من الحكومة مقابل الحصول على حصة كبيرة في شركة الطيران، وسط شكاوى الشركة من فقدان ما يصل إلى مليون يورو للساعة بسبب وباء فيروس كورونا الإغلاق الكامل.

وبدت المجموعة، التي تحذّر من أن سيولتها تنفد سريعا وقد تضطر لإعلان إفلاسها، عالقة في مسعاها للحصول على مساعدات بقيمة نحو عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار)، وفق تقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية.