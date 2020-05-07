كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 221447 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 221447 عقب تسجيل 1122 إصابة جديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت الحكومة الإسبانية، أعلنت أمس الأربعاء، تمديد حالة الطواريء للحد من تفشي وباء فيروس كورونا لأكثر من أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب برلماني، اليوم الأربعاء، بأن "رفع حالة الطوارئ سيكون خطأً كاملاً لا يُغتفر"، قائلًا، إن المليارات من مساعدات الدولة لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضرروا من الإغلاق تم إصدارها بفضل مرسوم الطوارئ.

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يبدو أن رئيس الوزراء الإسباني سيحصل على ما يكفي من الأصوات البرلمانية، اليوم الأربعاء، لتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، حيث تخفف البلاد من الإغلاق المفروض للسيطرة على واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كوورنا في العالم.

وأدى الإغلاق الصارم إلى السيطرة على تفشي المرض، حيث بلغ عدد الوفيات اليومي 244 اليوم الأربعاء - وهو أقل بكثير من قمم ما يقرب من 1000 المسجلة في بداية أبريل. لكنها دمرت الاقتصاد وأدت إلى خسائر فادحة في الوظائف.

يؤكد الجدل البرلماني حول كيفية تنظيم الخروج من الإغلاق على البيئة السياسية المثيرة للانقسام في بلد واجه أربع انتخابات وطنية في أربع سنوات وحيث يجب على الحكومة أن تناضل من أجل أي دعم.