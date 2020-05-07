كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض عدد مصابي كورونا في العناية المركزة بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد مرضى الفيروس التاجي في وحدات العناية المركزة في فرنسا استمر في الانخفاض بشكل مطرد منذ 9 أبريل.

وقالت الصحة الفرنسية، إن هناك 3147 مريضا ب كوفيد 19 في وحدة العناية المركزة في فرنسا بانخفاض 283 عن اليوم السابق.

تم نقل 23،983 شخصًا إلى المستشفى مصابين بالفيروس التاجي في فرنسا، وهو ما انخفض بنسبة 792 عن اليوم السابق.

وعلي صعيد اخر، تم تشخيص 1523 حالة أخرى من فيروس كورونا الجديد في باكستان يوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة - وهي أكبر زيادة يومية في البلاد حتى الآن.

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تم التأكد على الأقل من 24،073 حالة إصابة بالفيروس في باكستان، مما أسفر عن مقتل 564 شخصا.

يأتي الارتفاع في عدد الحالات بعد أن سجلت باكستان أكبر عدد من وفيات الفيروس التاجي في يوم واحد يوم الثلاثاء. فقد توفي 40 شخصًا بسبب الفيروس الجديد في باكستان أمس - وهي أعلى زيادة في يوم واحد في الوفيات خلال تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أيضا ظهور 1049 حالة جديدة، مما رفع مجموع باكستان إلى 22550 حالة إصابة و526 حالة وفاة.

في خطاب قصير للأمة يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أنه يخطط "لتخفيف القيود" على الإغلاق الوطني المستمر من أجل "مساعدة الاقتصاد والأجور اليومية".

