كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تسجل أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تشخيص 1523 حالة أخرى من فيروس كورونا الجديد في باكستان يوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة - وهي أكبر زيادة يومية في البلاد حتى الآن.

تم التأكد على الأقل من 24،073 حالة إصابة بالفيروس في باكستان، مما أسفر عن مقتل 564 شخصا.

يأتي الارتفاع في عدد الحالات بعد أن سجلت باكستان أكبر عدد من وفيات الفيروس التاجي في يوم واحد يوم الثلاثاء. فقد توفي 40 شخصًا بسبب الفيروس الجديد في باكستان أمس - وهي أعلى زيادة في يوم واحد في الوفيات خلال تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.

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وأكدت الوزارة أيضا ظهور 1049 حالة جديدة، مما رفع مجموع باكستان إلى 22550 حالة إصابة و526 حالة وفاة.

في خطاب قصير للأمة يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أنه يخطط "لتخفيف القيود" على الإغلاق الوطني المستمر من أجل "مساعدة الاقتصاد والأجور اليومية".

ومن المقرر أن يستمر إغلاق باكستان حتى 9 مايو.

