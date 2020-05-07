كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز 7000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أكثر من 7000 شخص في ألمانيا الآن بسبب أعراض تتعلق بالفيروس التاجي الجديد، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في البلاد.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء 123 حالة وفاة جديدة من Covid-19، ليصل العدد الإجمالي إلى 7119، وفقا لمعهد روبرت كوخ.

كما سجل المعهد زيادة في الإصابات الجديدة بـ 1284، بينما تعافى 2500 شخص من المرض في نفس الإطار الزمني.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء أن ألمانيا اجتازت المرحلة الأولى من الوباء وأعلنت تخفيف القيود التي تم وضعها لوقف انتشار الفيروس.

