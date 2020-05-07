كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا ترسل إمدادات طبية لبريطانيا لا تلبي معايير السلامة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت شبكة "سي إن إن"، إنه لم يتم توزيع حوالي 400 ألف عباءة طبية طلبتها الحكومة البريطانية من تركيا في منتصف أبريل على العاملين في هيئة خدمة الصحة الوطنية لأنها لم تستوف معايير السلامة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا لشبكة CNN اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الشحنة المعنية فشلت في تلبية معايير السلامة "إذا كانت المعدات لا تلبي مواصفاتنا أو تجتاز عمليات ضمان الجودة الخاصة بنا، فلن يتم توزيعها على الخط الأمامي"..

وأضاف "يتم فحص جميع شحنات معدات الحماية الشخصية (PPE) للتأكد من أن المعدات تفي بمعايير السلامة والجودة التي يحتاجها موظفو الخطوط الأمامية لدينا."

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ضمنت تسليم معدات الوقاية الشخصية من تركيا، والتي طارت بها القوات الجوية الملكية البريطانية إلى البلاد في 22 أبريل. وجاءت الشحنة وسط تحذيرات من أن هيئة خدمة الصحة الوطنية قد تخاطر بنفاد العباءات الطبية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا "هذا وباء عالمي حيث تشتري العديد من البلدان معدات الوقاية الشخصية، مما يؤدي إلى نقص في جميع أنحاء العالم، وليس فقط المملكة المتحدة".

وتابع "نحن نعمل ليلًا ونهارًا لتزويد معدات الوقاية الشخصية دوليًا ومحليًا وجمعنا هيئة خدمة الصحة الوطنية والصناعة والقوات المسلحة لإنشاء شبكة توزيع معدات الوقاية الشخصية الشاملة لتوصيل الإمدادات الحيوية إلى الخط الأمامي."

ورفض المتحدث التعليق على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستطلب تعويض عن الشحنة المعنية.

