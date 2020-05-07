كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصيب المتحدث باسم الرئيس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، قال فيه إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب الرئيس البرازيلي، أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، لاقتًا إلى أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، ارتفاع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفاعا قياسيا، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.

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وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة، حيث بلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أميركا اللاتينية.