فريق الـ”البام” بمجلس النواب يوضح حقيقة إقالة وهبي لمدير الفريق

خرج رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، رشيد العبدي، اليوم الخميس، لتوضيح حقيقة إنهاء الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، لمهام مدير الفريق.

ونفى العبدي، في بلاغ له، أصدره، اليوم الخميس، خبر إنهاء مهام سعيد العرصاوي مدير فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، وقال إنه عار من الصحة.

وأكد العبدي، أن المدير لا يزال يمارس مهامه بهذه الصفة، ويوجد رهن إشارة جميع النواب، أعضاء الفريق، وكذا الأمانة العامة للحزب.

يذكر أن الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، يقود حملة تغييرات داخل مناصب الحزب، حيث قرر إنهاء عقود كافة الخبراء الخمسة الملحقين بفريق الحزب في مجلس النواب، وهم كل من أحمد التوهامي، وسمير بلفقيه، وخالد أدنون، ومصطفى المريزق، ومحمد بدير، وهؤلاء كانوا جميعا موالين لبنشماش، خلال الصراع، الذي دار طوال سنة داخل الحزب.