المستوطنون يقتلعون 450 شتلة من أراض فلسطينيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم مستوطنون اليوم الخميس، أراض فلسطينيّة في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم واقتلعوا المئات من أشتال الكرمة.

وفي حديث مع مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، قال إن "مستوطني ‘إفرات‘ قاموا باقتلاع 450 شتلة كرمة تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح".

وذكر بريجيّة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صبيح، للاعتداءات على أرضه وزرعه من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال".

ويشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدًا واضحًا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاعتداءات على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، والتي تمثلت باقتلاع وتقطيع المئات من أشتال الكرمة وأشجار الزيتون، إضافة إلى نصب بيوت متنقلة وخيم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.