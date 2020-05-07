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إستشهاد مدني وإصابة أخر نتيجة انفجار لغم أرضي في الجوف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 مايو 2020

أستشهد مدني وأصيب أخر، نتيجة انفجار لغم أرضي، من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

 

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على تويتر، إن مواطنا يدعى "محمد السراجي" قتل، وأصيب مواطن أخر يدعى "أحمد أبو علي"، نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

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ولم يذكر المركز اليمني للألغام أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

 

وزرعت مليشيا الحوثي أكثر من مليون لغم وعبوات ناسفة في الأماكن العامة والطرقات، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

 

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