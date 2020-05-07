الحوثيون يدفنون 5 من ضحايا كورونا المستجد في إب

الخميس 7 مايو 2020

أفادت مصادر طبية بمحافظة خروج ثلاث سيارات إسعاف من مستشفى جبلة في الساعة الأولى من فجر اليوم الخميس، بصحبة أطقم حوثية، وعلى متنها 5 جثث توفت داخل الحجر الصحي بمستشفى جبلة متأثرة بوباء كورونا.

وقال سكان بمنطقة جرافة إنهم شاهدوا سيارة إسعاف وعدد من الأشخاص وعليهم ملابس وقاية ومكممين يقومون بدفن متوفين في مقبرة جرافة بمدينة إب.

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ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي إنكار وجود الوباء في المحافظة رغم تأكيدات مصادر طبية متطابقة بتسجيل عدد من الحالات بالكورونا.