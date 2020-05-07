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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس سيراليون والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، من جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة.
وبحث بن زايد و رئيس سيراليون خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولا آخر تطورات انتشار فيروس "كورونا" حول العالم ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في سبيل الحد من آثاره السلبية وتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد بالخبرة التي اكتسبتها سيراليون خلال تجربتها في مكافحة وباء " الايبولا " و تركيزهم في تلك الفترة على تطبيق إجراءات " الفحص والعزل " الوقائية حتى نجحت في السيطرة على انتشاره وإعلان أرضها خالية من الوباء.
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