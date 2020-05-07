حريق في سوق سوداء يتسبب بموت شخص وإصابة آخرين في إب  اليمنية 

الخميس 7 مايو 2020

اندلع حريق هائل في محطة سوق سوداء لمشتقات نفطية بمدينة إب وتسببت بوفاة شاب وإصابة آخرين.



وقالت مصادر محلية إن حريقا شب في إحدى محطات السوق السوداء في الدائري الغربي لمدينة إب وأدى إلى مقتل شاب وإصابة آخرين إصابات بالغة نتيجة الحريق وحدوث خسائر مادية كبيرة.

وبحسب المصادر، فإن 3 أشخاص كانوا على متن دراجة نارية أوقفوا دراجتهم جوار محطة بترول متنقلة على الرصيف بالخط الدائري امام مطعم الدار وبجوارها صهريج نفطي كبير ومكشوف، وأثناء ما كانوا في انتظار تعبئة دراجتهم النارية بالوقود إذ بباص نوع "كاري" يأتي مندفعا بسرعة جنونية ويقوم بصدم المحطة مع الدراجة النارية مع ركابها.

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وأضافت المصادر، أن صاحب الدراجة نجا ولم يصب إلى بجروح طفيفة وان احد الركاب ويدعى " علي فواز الحميدي" لقى حتفه حيث علق بأسفل مضخة التعبئة وتعرض للحرق والفحم، فيما الراكب الآخر "عبدالكريم الحميدي" تعرض لإصابة بليغة في راسة جراء الصدمة وتم نقله إلى إنعاش أحد مشافي المدينة.

وتحدثت المصادر عن وقوع إصابات للعشرات من المواطنين والمارة بحروق وجروح مختلفة نتيجة انفجار صهريج المحطة عقب قدومهم لتصوير تصاعد السنة اللهب أثناء الحريق.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية حوادث عدة لحرائق في أسواق سوداء للمشتقات النفطية التابعة لقيادات حوثية دون وجود أي وسائل رقابة وأدوات الأمان لتلك المحطات المنتشرة في مختلف مديريات المحافظة.