صحيفة إماراتية: يحق لنا أن نهنئ أنفسنا بكفاءات أبناء الوطن والطاقات الخلاقة والمبدعة

الخميس 7 مايو 2020

قالت صحيفة خليجية، ندرك جميعا أن كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي مآثر ودروس للحياة تصدر من قائد حكيم وتجسد صميم الثقافة الوطنية وما يجب أن نكون عليه، وخلال أشد الأوقات التي يعاني فيها العالم أجمع من تفشي وباء "كوفيد 19"، وما سببه من تداعيات وتأثير على مختلف الدول ونحن منها، إلا أننا نزداد ثقة ونحن نعيش تجربة فريدة تعكسها قوة وطننا في الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الحدث بثقة وتصميم، حيث ننعم في ظل قيادتنا بالتوجيهات التي ترسخ صوابية التجربة الوطنية وبوصلة الأمان والسلامة التي لا تهتز وتكفل لنا جميعا بلوغ شاطئ الأمان ..



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس وعلى غرار كل تحد يجيد أبناء الوطن تحويله إلى فرصة، فالتحدي في هذه المرة بقدر ما كان كبيرا ومفصليا بقدر ما أثرى الكفاءات الوطنية بالخبرات اللازمة، والأهم الاستفادة من الدروس وكيفية التعامل مع أي طارئ أو ظرف صعب.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان حريصا خلال محاضرة حول الأمن الغذائي، على أهمية التوعية بضرورة نشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف والابتعاد عن ذلك خاصة عندما يكون لأسباب تتعلق فقط بالمظاهر، والتقيد بما يتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف وما يأمرنا به.

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وقالت إنه في مناسبة جديدة أكد سموه الثقة التامة بالأمن الغذائي كأولوية وطنية لا يمكن أن تتأثر تحت أي ظرف أو تحد عالمي مهما كان، وهو ما نلمسه جميعا في وطن الخير وبحمد الله ورعاية القيادة لم نشعر بأي تبديل من أي نوع كان، فبقيت جميع المواد متوفرة كما هو الحال قبل الأزمة وكانت الرقابة على منافذ البيع كفيلة بعدم وجود أي تلاعب بالأسعار الرسمية.

وأضافت : يحق لنا أن نهنئ أنفسنا بكفاءات أبناء الوطن والطاقات الخلاقة والمبدعة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمتلك من المهنية والتصميم والنظرة البعيدة ما يعزز قوة الدولة واستعداداتها للتعامل مع جميع الظروف، وهذا مرده اختيار القيادة الرشيدة لأصحاب الطاقات المبدعة والمتمكنة التي تمتلك من العزيمة والتصميم والإرادة ما يمكنها من أداء مسؤولياتها الوطنية كما يجب وعلى أفضل وجه، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما وجه التحية لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مبينا أن اختيار سموه للكفاءات الوطنية المتميزة المؤهلة في قيادة الوزارات في الدولة.. وجهودهم وجاهزيتهم ورؤيتهم خلال هذه الظروف الصعبة تثبت صواب قراراته في اختيار هذه الكفاءات التي صنعت الفارق وجعلت دولتنا بهذا المستوى من القدرة والاستعداد للتعامل مع التحديات وتجاوزها.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها : ندرك أننا في وطن أنجز خلال مسيرته عملية بناء شامل لا يمكن أن توقف زخمها الأحداث الكبرى ولا التحديات، فلا شيء يترك للصدف، والديناميكية في التعامل مع التطورات بمرونة واحترافية عبر القدرات الوطنية والوعي المجتمعي والإمكانات الكبرى التي يتم تسخيرها لرفد مسيرة التنمية والاحتياجات الواجبة ستكون كفيلة بأن نتجاوز جميع العقبات ونمضي نحو المستقبل وكلنا ثقة بأننا قادرون على التعامل مع جميع المحطات التاريخية بما يكفل الارتقاء نحو الأفضل مهما عظمت التحديات واشتدت الكرب.