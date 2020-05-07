سلطنة عمان تسجّل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 7 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت سلطنة عمان 55 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)، ليصل عدد الإصابات إلى 2958.

وبيّنت وزارة الصحة العمانية أن 15 حالة من بين الحالات المسجلة لعمانيين، و40 حالة لغير العمانيين، بينما بلغ عدد الوفيات 13 حالة، مشيرة إلى تماثل 980 حالة للشفاء.

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