شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا..وفيات كورونا تصل إلى١٦٢٥ حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا إلى 1625 بعد تسجيل 88 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن السلطات الصحية سجلت 11231 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 177160 حالة، مضيفًا أن 2476 مصابًا تماثلوا للشفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 23808.

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