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إيطاليا تبحث مع السراج مستجدات الأوضاع في ليبيا

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بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة المستجد.

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